La ONPE, a través de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Piura, viene desarrollando sesiones educativas dirigidas a personas con discapacidad con el objetivo de informar las facilidades que se les brindará para el ejercicio pleno de su derecho al voto en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Durante las jornadas participaron 62 ciudadanos con discapacidad auditiva, visual y motora, integrantes de las oficinas de Atención a las Personas con Discapacidad de la región Piura y del distrito Veintiséis de Octubre, quienes conocieron y manipularon cartillas informativas inclusivas orientadas a promover una participación política plena, informada y sin barreras.

Con el apoyo de un intérprete de lengua de señas peruana, los asistentes también recibieron información sobre el ABC electoral y las facilidades que implementa la ONPE para garantizar el voto inclusivo durante el sufragio.

El gestor de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Piura, Eulogio Palacios Mendoza, informó que el próximo 20 de noviembre se han programado dos sesiones educativas que se desarrollarán de manera virtual con la participación de integrantes de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad. “Estas jornadas tienen como propósito incluir a ciudadanos de distritos alejados de la región, a quienes se les dificulta trasladarse hasta la ciudad de Piura”, indicó.

Asimismo, sostuvo que las personas interesadas pueden inscribirse ante el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y en el Registro de Personas con Discapacidad de la ONPE (redis.onpe.gob.pe/redis) con el propósito de facilitar una atención personalizada y garantizar una mejor experiencia electoral en los próximos comicios.