A medida que avanza la campaña para las elecciones regionales, municipales, de senadores y diputados, se van consolidando los cuadros de candidatos, algunos de los cuales son cuestionados por tener una cercanía con personas altamente cuestionadas.

Una de las cosas que más inquieta son los vínculos políticos del candidato Jorge Flores Bazán. Hay fotografías y registros de campaña que lo muestran participando en actividades junto a Jessikha Ubillús, candidata por Alianza para el Progreso (APP), y a la exalcaldesa de Castilla, Violeta Ruesta.

En el caso de Jessikha Ubillús, es sobrina del ex rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), César Reyes Peña, quien afronta investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción durante su gestión al frente de la casa de estudios.

En una de las investigaciones, a César Reyes se le imputa ser responsable, junto con otros exfuncionarios de la UNP, de un desfalco superior a los S/ 2.5 millones causado por cobros indebidos de programas de maestría para estudiantes ecuatorianos.

En esta indagación sobre las maestrías en Ecuador, una colaboradora eficaz declaró haber entregado dinero directamente a Reyes Peña, proveniente de tasas y matrículas que pagaban los estudiantes extranjeros. Este caso ya está en la etapa de juicio oral.

EL CASO RUESTA. A Jorge Flores también se le ha visto cerca de la exalcaldesa del distrito de Castilla, Violeta Ruesta de Herrera.

A ella se le imputa haber favorecido al Consorcio H&B en la adjudicación de una obra de agua y alcantarillado para 14 asentamientos del noreste del distrito de Castilla, por S/ 28’938,882.

En su momento se denunció que las bases de la licitación de dicha obra estaban direccionadas, hubo documentos falsos presentados por el consorcio, y un adelanto no contemplado en las bases.

Violeta Ruesta fue sentenciada por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura a 6 años de prisión efectiva, junto a seis exfuncionarios, por colusión agravada. Además se solicitó una reparación civil de S/ 300,000. Esta sentencia fue confirmada.

Luego de la sentencia por colusión agravada, se giraron órdenes de ubicación y captura para la exalcaldesa y los exfuncionarios condenados.

Posteriormente, la Sala Penal Suprema modificó la pena: la transformó en 4 años de pena privativa de la libertad suspendida, sujeto a reglas de conducta.

La coincidencia de Jorge Flores, en espacios políticos y sociales, con Jessikha Ubillús y Violeta Ruesta, ha generado sospechas sobre una posible red de apoyo mutuo entre exautoridades y candidatos con influencia en la UNP.

En setiembre de este año, Flores Bazán fue nombrado en la UNP. En la ceremonia estuvo Enrique Cáceres Florián, quien es cuestionado por estar, de manera irregular, en el cargo de rector encargado.