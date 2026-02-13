Como parte de organización de las Elecciones Generales 2026, la ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla informó que, un promedio de 28250 electores hábiles sufragará en trece centros poblados de cinco distritos de la provincia de Piura.

El jefe de dicha circunscripción, Juan Carlos Cajusol Bances, precisó que, en lo que respecta al número de electores para los comicios del 12 de abril en el Bajo Piura, los centros poblados del distrito de Catacaos registran las siguientes cifras: Narihualá concentra 2 525 ciudadanos; Villa Pedregal, 486; y Villa Monte Castillo, 1 241.

En el distrito de La Unión, los centros poblados 19 de Agosto cuentan con 5 033 electores y Canizales con 858; mientras que en Cura Mori, el centro poblado Almirante Grau reúne a 2 663 votantes.

Asimismo, en la zona del Alto Piura, el distrito de Tambogrande concentra un número importante de electores en los centros poblados Cruceta (3 542), Santa Ana (1 734), Malingas (2 672), Pedregal (1 720), Villa La Peñita (2 482) y San Martín CP3 (2 830). En estas localidades se prevé instalar 102 mesas de sufragio en 14 centros de votación.

La autoridad electoral manifestó que el compromiso institucional de la ONPE de acercar el proceso electoral a las poblaciones más alejadas de la región Piura, permite que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en su propia localidad.

“La instalación de mesas de sufragio en centros poblados o localidades similares facilita la votación de los electores que residen allí, quienes ya no deben trasladarse a un local distante —ahorrando tiempo y dinero— para cumplir con su deber y ejercer su derecho al voto. De esta manera, se incrementa la participación ciudadana y, por tanto, la legitimidad de los procesos electorales”, sostuvo Juan Carlos Cajusol.

Cabe indicar que, el personal de la ONPE que se encuentra en esas localidades, brindará capacitaciones de manera presencial a los diversos actores electorales, con el fin de que el día del proceso electoral puedan emitir un voto válido.

“Invito a aquellos ciudadanos que no puedan capacitarse bajo la modalidad presencial, a visitar la página web www.eg2026.onpe.gob.pe y la plataforma ONPEDUCA que estará habilitada, desde el 26 de febrero”, indicó.

Finalmente, la ODPE Castilla invita a la ciudadanía a visitar su local institucional, ubicado en la calle los Jacintos, Lote 24 y 25, Urbanización Miraflores, distrito de Castilla. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a. 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.; y los sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

DATO: La ODPE Castilla cuenta para estas votaciones con una población electoral de 380067, 1296 mesas de sufragio y más de 100 locales de votación, ubicados en los distritos de Castilla, Catacaos, Cura Mori, La Arena, La Unión, El Tallan, Tambogrande y Las Lomas.