Hasta hoy martes 3 de febrero tienen plazo los ciudadanos para presentar su solicitud de tacha contra los miembros de mesa, así lo informó el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos electorales (ODPE) Castilla, Juan Cajusol Bances. Hasta ayer, en esta sede no se registró ningún pedido de tacha.

“Son tres días hábiles, por lo que vence mañana (hoy) martes para que puedan presentar su tacha. Una de las causales sería en caso participen con algún candidato en esta contienda electoral”, dijo Cajusol Bances.

Asimismo, precisó que la solicitud debe ser presentada en esta sede con toda la documentación que sustente el pedido de tacha.

“La publicación definitiva de miembros de mesa sería el 17 de febrero, hasta ese plazo debería ser resuelto el periodo de tachas”, indicó el jefe de la ODPE Castilla.