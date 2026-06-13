La Municipalidad de Chorrillos informó que este domingo 14 de junio se aplicarán restricciones temporales al tránsito vehicular en algunos tramos de la Costa Verde debido a la realización de la Carrera Olaya Runners 5K 2026, que congregará a más de 14 mil atletas.

La competenci a tendrá como punto de partida la explanada de la playa Agua Dulce y forma parte de las actividades por el 203° aniversario del sacrificio de José Olaya Balandra.

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y minimizar el impacto en la circulación vehicular, la comuna implementará un Plan de Manejo de Tránsito. Las restricciones estarán vigentes entre las 7:00 a. m. y las 11:00 a. m., periodo durante el cual se realizarán cierres parciales en distintos puntos del circuito de playas.

El recorrido de la carrera abarcará ambas vías de la Costa Verde desde la explanada de Agua Dulce. Entre los puntos con interferencia temporal figuran el tramo hacia el acceso Tenderini, el cruce del Malecón Grau con la avenida Mariscal Castilla y la intersección de la avenida Cipriano Rivas con Prolongación Mariscal Castilla.

Para evitar congestiones, la Municipalidad de Chorrillos habilitó rutas alternas. En el sentido Lima–Chorrillos, los conductores podrán desviarse por el Malecón Grau y continuar hacia la avenida Prolongación Huaylas. En sentido contrario, el tránsito se desplazará por Prolongación Huaylas con dirección a la avenida Alejandro Iglesias o hacia el Circuito de Playas.

Las actividades deportivas comenzarán desde las 5:00 a. m. con la entrega de kits para los participantes.

La partida oficial está programada para las 8:00 a. m., mientras que la ceremonia de premiación se realizará a las 10:00 a. m. Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones del personal municipal durante el desarrollo del evento.