Multarán con S/ 275 a los ciudadanos que no estén presentes en la instalación de la mesa de votación como miembros de mesa este domingo 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. Además, para aquellos que ejerzan el cargo de miembro de mesa habrá un incentivo económico de S/ 165.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Piura y Castilla sorteó a los ciudadanos que tendrán la responsabilidad de desempeñar el cargo de miembros de mesa en estas elecciones.

En Piura fueron elegidos un total de 7 956 ciudadanos y en Castilla 11 664, donde exhortó que de no cumplir serán multados con el 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a 275 soles.

Tras esta actividad, el personal de las ODPE viene publicando con carácter provisional, en lugares de alta concurrencia de público, la lista de miembros de mesa para que cualquier ciudadano o personero pueda formular las tachas que estime pertinentes.

Las tachas se presentan en las oficinas descentralizadas dentro de los siguientes tres días hábiles contados a partir de la publicación, de acuerdo a lo establecido por el artículo 60 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). Solo se admitirán a trámite las solicitudes que cuenten con un documento de sustento. Una vez admitida la solicitud es remitida al Jurado Electoral Especial para que sea resuelta.

