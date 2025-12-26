La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de Trujillo dispuso la inmediata libertad del suboficial de tercera de la PNP Gerson Benites Bermúdez, quien un “incidente de tiro” le disparó un balazo en la cabeza y le causó la muerte a su colega el suboficial de tercera de la PNP Edinson Castillo Gonzales.

Según la Fiscalía, tras las diligencias preliminares realizadas no se hallaron indicios de dolo ni tampoco hubo orden de captura vigente en contra de Benites.

No obstante, la investigación continúa.El hecho ocurrió el último miércoles en la habitación que ambos policías compartían en el distrito de La Esperanza.

La Fiscalía tomó en cuenta que el suboficial comunicó del hecho y solicitó ayuda inmediatamente y tras revisar el contenido del celular de la víctima se verificó que eran muy buenos amigos.