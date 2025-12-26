Un chofer, cuya identidad no fue revelada, perdió el control de su auto y terminó chocando contra un árbol en la cuadra 5 de la avenida América Sur, en Trujillo. El hombre del volante sufrió lesiones y tuvo que ser trasladado a un centro de salud.

El aparatoso accidente ocurrió a las 6 de la mañana de hoy y según testigos, el conductor del auto de placa DG-5291 iba a velocidad y por razones que aún son materia de investigación se salió de la pista y terminó por empotrarse en un árbol que crece en la berma central.

Agentes de la comisaría La Noria, ubicada a solo una cuadra de donde ocurrió el accidente, acudieron en auxilio del conductor. Se realizan las diligencias correspondientes para conocer qué fue lo que provocó el siniestro.