El último jueves, acudió junto a familiares y amigos al balneario para pasar una amena tarde, pero fue arrastrado por las fuertes corrientes y encontró la muerte.
El último jueves, acudió junto a familiares y amigos al balneario para pasar una amena tarde, pero fue arrastrado por las fuertes corrientes y encontró la muerte.

Lo que se había planificado como una tarde de diversión entre familiares y amigos terminó en una tragedia en la playa Acapulco, en el distrito de Moche, provincia de Trujillo. Un hombre perdió la vida tras ahogarse en el concurrido balneario.

VER MÁS:

La víctima mortal fue identificada como Enrique Murga Quispe (43), quien, según testigos, la tarde del último jueves, mientras nadaba fue arrastrado por fuertes corrientes y por más que intentó regresar a la orilla no lo logró y terminó ahogándose.

DOLOR

Se supo que Enrique Murga había recibido la Navidad rodeado de sus seres queridos, pero tras coordinar con sus parientes y algunos amigos se decidió por acudir a la playa Acapulco, a fin de divertirse y pasar una amena tarde de relajo.

Sin embargo, toda esa alegría de sus familiares se convirtió en llanto cuando Enrique Murga fue arrastrado por las fuertes corrientes del mar y murió ahogado.

Lamentablemente el servicio de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (PNP) aún no está activo y por más que se buscó a personal preparado para que acuda en ayuda del hombre no lo hubo.

Fueron sus propios parientes los que con mucho esfuerzo y arriesgando también sus vidas ingresaron al mar para sacar a Enrique Murga. En la orilla trataron de reanimarlo, pero no reaccionaba.

Minutos después llegó personal de Serenazgo de la comuna de Moche y evacuaron a la víctima hasta el centro de salud Santa Lucía, pero allí los médicos solo confirmaron el deceso del ciudadano.

Personal del centro de salud y serenos recomendaron a la población a extremar las medidas de precaución cuando acudan a la playa, pues aún el servicio de Salvataje no está funcionando.

Los serenos dijeron también que es importante ver las banderas que se colocan en las playas: roja (no ingresar), amarilla (precaución) y verde (buenas condiciones).

TE PUEDE INTERESAR:

TAGS RELACIONADOS