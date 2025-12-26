Lo que se había planificado como una tarde de diversión entre familiares y amigos terminó en una tragedia en la playa Acapulco, en el distrito de Moche, provincia de Trujillo. Un hombre perdió la vida tras ahogarse en el concurrido balneario.

La víctima mortal fue identificada como Enrique Murga Quispe (43), quien, según testigos, la tarde del último jueves, mientras nadaba fue arrastrado por fuertes corrientes y por más que intentó regresar a la orilla no lo logró y terminó ahogándose.

DOLOR

Se supo que Enrique Murga había recibido la Navidad rodeado de sus seres queridos, pero tras coordinar con sus parientes y algunos amigos se decidió por acudir a la playa Acapulco, a fin de divertirse y pasar una amena tarde de relajo.

Sin embargo, toda esa alegría de sus familiares se convirtió en llanto cuando Enrique Murga fue arrastrado por las fuertes corrientes del mar y murió ahogado.

Lamentablemente el servicio de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (PNP) aún no está activo y por más que se buscó a personal preparado para que acuda en ayuda del hombre no lo hubo.

Fueron sus propios parientes los que con mucho esfuerzo y arriesgando también sus vidas ingresaron al mar para sacar a Enrique Murga. En la orilla trataron de reanimarlo, pero no reaccionaba.

Minutos después llegó personal de Serenazgo de la comuna de Moche y evacuaron a la víctima hasta el centro de salud Santa Lucía, pero allí los médicos solo confirmaron el deceso del ciudadano.

Personal del centro de salud y serenos recomendaron a la población a extremar las medidas de precaución cuando acudan a la playa, pues aún el servicio de Salvataje no está funcionando.

Los serenos dijeron también que es importante ver las banderas que se colocan en las playas: roja (no ingresar), amarilla (precaución) y verde (buenas condiciones).