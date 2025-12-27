El Gobierno Central promulgó ayer la ley que extiende el proceso de formalización minera integral hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.

DISPOSICIÓN

Con la Ley N° 32537, publicada en el diario oficial El Peruano, se modificó el Decreto Legislativo que declaraba de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal para ampliar la vigencia del proceso de formalización minera integral.

La medida también incluye nuevas obligaciones para los inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), entre ellas la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Este empadronamiento será coordinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), así como por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). El mismo deberá iniciarse en un plazo máximo de seis meses y concluir en un periodo no mayor de un año.

También se dispone un proceso obligatorio de “sinceramiento” de ubicación, para lo cual los mineros tendrán 120 días calendario para reportar la localización real de sus operaciones mediante la Ventanilla Única de Formalización Minera.

ESCENARIO. A comienzos de este mes Correo reveló que según la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), ente rector del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en la región La Libertad hay 2,930 mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de los cuales 2,303 se encuentran vigentes y 617 están en condición de suspendidos.

“Es precisamente este último grupo el que tendría que aprovechar esta ampliación para culminar sus trámites de formalización y evitar ser sancionado”, se agregó en el informe periodístico.

Al respecto, el presidente de la Central de Rondas Campesinas de Pataz y persona relacionada con mineros artesanales, Santos Quispe Alvarado, comentó en su momento que una posible ampliación del Reinfo sería un “engaña muchachos”.

“Nos están engañando, porque pasará el año y seguiremos con el mismo problema, debido a que las grandes empresas mineras no entregan el contrato de cesión o autorización para operar en el terreno que tienen concesionado. Lo que quieren es desaparecer a los mineros artesanales”, dijo.