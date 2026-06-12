Un adolescente de 15 años permanece en estado delicado tras recibir un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento entre barristas registrado cerca de las avenidas Pacasmayo y Naranjal, en San Martín de Porres. El menor fue trasladado de emergencia al Hospital Negreiros, donde permanece internado en el área de Trauma Shock.

El ataque ocurrió en medio de una confrontación entre grupos rivales que se encontraban en la zona. Durante el enfrentamiento se realizaron disparos y uno de los proyectiles impactó en la cabeza del adolescente.

Tras recibir la alerta, agentes de Serenazgo acudieron al lugar y encontraron al adolescente acompañado por dos amigos. Debido a la gravedad de la herida, fue evacuado de inmediato a un centro de salud hasta donde llegó con signos vitales y ahora permanece bajo observación.





¿Qué dijeron los vecinos?

Por su parte, algunos comerciantes y residentes del sector señalaron que las peleas entre barristas son frecuentes en los alrededores. Además, indicaron que estos enfrentamientos suelen generar daños a viviendas y negocios de la zona.

En declaraciones a Exitosa, una comerciante relató que escuchó lo impactos de bala durante el incidente y aseguró que este tipo de episodios se repite constantemente. Asimismo, señaló que los mismos barrista atacaron su negocio en una anterior oportunidad.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron los momentos previos al ataque. En las imágenes se observa a integrantes de un grupo encarando a sus rivales antes de que se escucharan los disparos.

Tras las detonaciones, varios jóvenes corrieron para ponerse a salvo. Sin embargo, el adolescente ya había sido alcanzado por una bala y quedó tendido sobre la vía pública.

La Policía Nacional realiza las investigaciones para identificar a los responsables y determinar cómo se produjo el ataque. Mientras tanto, los vecinos exigen una mayor presencia policial debido a los constantes enfrentamientos que se registran en el sector.