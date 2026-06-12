En una ceremonia realizada la noche del 10 de junio, Stephanie Guerrero Jhong fue coronada oficialmente como reina del 463º aniversario de la Fundación Española de la Villa de Valverde del Valle de Ica, convirtiéndose en la representante de las celebraciones que se desarrollarán durante los próximos días en la provincia.

Actual soberana

La actividad reunió a autoridades, invitados especiales y representantes de diversas instituciones, quienes participaron de la ceremonia de coronación de la soberana, así como de la presentación oficial del programa de actividades preparado para conmemorar una de las fechas más importantes en la historia de la ciudad.

Stephanie Guerrero Jhong, asumió el compromiso de representar a Ica en los diversos eventos culturales, protocolares, turísticos y sociales que forman parte de la agenda aniversario.

La coronación se realizó en el marco de las celebraciones por el 463. º aniversario de la fundación española de la Villa de Valverde del Valle de Ica y el 171.º aniversario de creación política de la provincia.

Las celebraciones tendrán como fecha central el próximo 17 de junio, día en que se realizará la misa y Te Deum, el izamiento del Pabellón Nacional, el desfile cívico y otros.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO