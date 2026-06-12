Ayer se inició el mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), ese fervor por el balompié generó gran expectativa en la ciudadanía que acudió a los negocios de venta de camisetas para comprar el de su selección preferida.

El dueño de la tienda deportiva Francis Sport ubicado en la esquina de los jirones Huánuco y Áncash, en Huancayo, Alfredo Salinas detalló que la mayoría de confeccionistas e importadores de productos deportivos en la Incontrastable, subestimaron el movimiento económico que iba a generar el Mundial de Fútbol 2026.

“No hemos previsto que iba haber tanto interés por comprar camisetas de otras selecciones que no fuera la peruana. No hemos estoqueado los productos y ya se acabaron los que teníamos, pero dentro de 3 o 4 días, ya tendremos los nuevos modelos con los que se está jugando en el mundial”, señaló Salinas.

Las camisetas de las selecciones de Argentina y Brasil, son las más demandadas, con relación a los clasificados sudamericanos, llevando una gran ventaja la número 10 de Messi.

En cuanto a la demanda de camisetas de selecciones europeas, sobresalen los pedidos de Alemania, Portugal, Francia e Inglaterra, quienes apuntan como serios candidatos para ser ganadores de esta edición.

“Las de Argentina están saliendo más por Messi y la de Portugal por CR7. Antes de este mundial al día se vendía solo una camiseta de selección o ninguna, en cada tienda, pero ahora vendemos por día unas 5 camisetas”, acotó el dueño de Francis Sport.

El precio de estos productos va desde los 25 soles en sublimado y 42 en réplicas.