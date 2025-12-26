El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, precisó al respecto que las transferencias ayudarán a que los municipios de los centros poblados menores puedan cumplir con realizar labores de mantenimiento en limpieza pública, seguridad ciudadana o para pagar a su personal, entre otros.

En estas transferencias, la Municipalidad del Centro Poblado Menor de El Milagro recibirá la suma de S/ 82,500; los centros poblados: Víctor Raúl Haya de la Torre, Las Delicias y Miramar S/ 66,000 cada uno; en tanto que Bello Horizonte, Huanchaquito, Menocucho, Santo Domingo, Shirán, Valle Sol, El trópico, Curva de Sun, Barraza y Villa del Mar S/ 49,500 respectivamente.Estos municipios actúan como órganos de gobierno local que buscan el desarrollo integral y la satisfacción de necesidades vecinales locales.

El artículo 133 de la Ley N° 30937, Ley que modifica la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que mensualmente las municipalidades distritales y provinciales deben hacer entrega de recursos presupuestales a las municipalidades de los centros poblados de su jurisdicción para el cumplimiento de las funciones delegadas, con arreglo a la normatividad vigente.

Mario Reyna estuvo el martes último junto al gerente regional de Agricultura, Miguel Chávez Castro, entregando un volquete a la municipalidad del centro poblado Valle Sol, del distrito de Laredo. vehículo que les permitirá fortalecer los servicios que brindan y su capacidad operativa.

“Esta vez le tocó a Valle Sol”, dijo el burgomaestre, agradeciendo al citado gerente y a la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera, por la buena predisposición y voluntad de apoyar a este centro poblado al entregar el volquete con placa AI-633.Allí se indicó que con esta unidad podrán realizar múltiples actividades, ante las necesidades del centro poblado, como ayudar a mejorar el estado de la superficie de las calles y avenidas y en la limpieza pública, entre otros usos.