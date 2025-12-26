Este martes 30, luego de cambiar la base y subbase, se colocará la carpeta de asfalto en caliente en el óvalo Mochica de Trujillo. De esta manera concluirán los trabajos de mantenimiento y recuperación de esta parte de la red vial que había sido seriamente afectada por filtraciones de agua y aniegos.

El subgerente de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Anderson Gil Mauricio, indicó que en el lugar se trabaja sobre un área de aproximadamente 1,400 m2, donde se mejoró casi toda la estructura del pavimento al haberse encontrado desmonte en la base y no tierra firme.

“Hemos hecho un ‘over’, con una capa de 40 centímetros con piedra de 2 a 3 pulgadas que va a permitir que el agua filtre en capilaridad, como una especie de drenaje, y no siga afectando a esta parte del óvalo que se encuentra en desnivel”, explicó.

El ‘over’ es un material filtrante y de bajo costo utilizado en el proceso de producción de agregados para intervenir en pavimentos sobre fallas hidrológicas, aseveró la entidad edil.