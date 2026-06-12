Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán en uno de los encuentros correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026, torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. El compromiso se jugará en el Estadio Toronto, ubicado en la ciudad de Toronto, provincia de Ontario.

La selección canadiense buscará aprovechar su condición de anfitriona para sumar tres puntos importantes en el Grupo B, mientras que Bosnia y Herzegovina intentará iniciar su participación con un resultado positivo que le permita tomar ventaja en la lucha por la clasificación.

¿A qué hora juegan Canadá vs. Bosnia y Herzegovina?

El partido está programado para este viernes 12 de junio.

Horarios por país:

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Ciudad de México: 1:00 p.m.

Miami (Estados Unidos): 3:00 p.m.

Los Ángeles (Estados Unidos): 12:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes señales:

América Televisión

DirecTV Sports

DGO

Disney+

Paramount +

Se recomienda verificar la programación y disponibilidad de la transmisión según el país y el operador de televisión contratado.

Canadá quiere aprovechar la localía

El combinado canadiense afronta el Mundial 2026 con la expectativa de realizar una destacada campaña ante su afición. La selección norteamericana intentará hacer valer su condición de local para comenzar con una victoria en el Grupo B.

Bosnia y Herzegovina busca dar la sorpresa

Por su parte, Bosnia y Herzegovina llega al certamen con la intención de competir de igual a igual frente a selecciones de mayor recorrido internacional. Un triunfo en el debut le permitiría colocarse en una posición favorable dentro de su grupo.