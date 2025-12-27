A pesar de que la Provincia de Virú se encuentra en estado de emergencia por inseguridad ciudadana, los hechos de violencia se siguen registrando con mayor incidencia en el distrito de Chao, donde, al parecer, los criminales actúan con impunidad.

A las 9:30 de la noche del último viernes, sicarios acribillaron a un hombre en un descampado del sector Yacuy Minka, en Chao.

Según informes preliminares de la Policía, el hombre, que al cierre de esta nota solo era conocido como “El Chimbotano”, fue llevado por sus asesinos hasta ese lugar para asesinarlo

Cuando los agentes del orden lo hallaron, procedieron a subirlo a la camioneta y llevarlo al centro de salud de Chao, pero los médicos solo confirmaron que la víctima llegó sin signos vitales y solo se limitaron a certificar su deceso.

En el lugar donde lo mataron se encontró su celular, lo que para la Policía es evidencia de que el objetivo de los criminales no fue el robo, sino acabar con la vida del hombre.

Representantes del Ministerio Público y al personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Virú asumieron las pesquisas de este nuevo hecho criminal que siembra el temor y zozobra en el distrito de Chao.

PATRULLAJE. Minutos después del crimen, la Policía dispuso el despliegue de un operativo en varios sectores de Chao, para ubicar a los responsables del hecho criminal, pero no detuvieron a nadie.