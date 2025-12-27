El Gobierno Regional de La Libertad entregó 80 motocicletas todo terreno a la Policía Nacional del Perú (PNP), destinadas a fortalecer las labores de inteligencia e investigación criminal.

La ceremonia de entrega fue encabezada por la gobernadora regional, quien destacó que esta moderna flota, completamente equipada, permitirá reforzar el patrullaje estratégico, mejorar las acciones de inteligencia y ampliar la cobertura policial, especialmente en zonas de difícil acceso y de alta incidencia delictiva.

Vehículos al servicio de la inteligencia policial

Las motocicletas cuentan con SOAT y su adquisición contempla mantenimiento preventivo e integral por 36 meses, además de accesorios de seguridad como barras contra caídas, protectores de piernas y protector de motor, garantizando la operatividad permanente de las unidades.

Del total de motocicletas entregadas, 35 unidades serán destinadas a un nuevo grupo policial especializado, previamente capacitado, denominado Los Cazadores, enfocado en operaciones de alto impacto contra organizaciones criminales. El resto de los vehículos será distribuido equitativamente entre las unidades de Investigación Criminal e Inteligencia.

Inversión histórica con resultados concretosDesde el 2023, el Gobierno Regional de La Libertad viene cumpliendo su compromiso de fortalecer logísticamente a la Policía Nacional con una inversión acumulada que supera los S/100 millones, posicionando a La Libertad como la región que más ha invertido en seguridad ciudadana a nivel nacional.“A la Policía hay que darle las herramientas necesarias para que tenga un buen desempeño.

Ya son 200 motocicletas en total las que hemos entregado, además de 140 camionetas, 40 drones y 420 cámaras de videovigilancia”, expresó la autoridad regional.Por su parte, el jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena, destacó que la brecha logística que enfrentaba la Policía al inicio de su gestión era crítica, pero ha sido superada de manera progresiva gracias a las adquisiciones históricas realizadas por el Gobierno Regional de La Libertad.

Gracias a estas inversiones y al trabajo articulado entre las instituciones, la situación de Trujillo ha pasado de riesgo alto a riesgo medio, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Además, se ha logrado un resultado histórico de más de 800 detenidos por delitos de extorsión, entre adultos y menores, posicionando a La Libertad en el primer lugar a nivel nacional en detenciones en flagrancia.