Con diversas actividades públicas y solemnes, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) se alista a celebrar el 205° aniversario de su independencia de España, recordando que en nuestra ciudad se dio el primer grito libertario en el país, como ha quedado registrado en la historia.

VER MÁS: La Libertad: Daniel Salaverry fue inscrito como candidato al Senado

El alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez invitó a la población en general a participar de las actividades oficiales conmemorativas a esta efeméride, a realizarse este lunes 29 de diciembre.

A las 7:30 a.m., las autoridades e invitados especiales se reunirán en Palacio Municipal. A las 8.00 a.m. se realizará el izamiento de los pabellones nacional, regional y de la ciudad en la plaza de armas, con desfiles cívico militar.

A las 9:00 a.m. será la misa y te Deum, en la Basílica Menor de la Catedral de Trujillo y a las 10:00 a.m., sesión solemne del Honorable Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en el Salón Consistorial del Palacio Municipal.

En la sesión, el historiador de la UNT, Frank Manuel Díaz Pretel, durante el discurso de orden, hará una remembranza de los principales hechos que conllevaron a la declaratoria de la independencia; y el regidor provincial Jorge Luis Tam Chávez, leerá el acta con la declaratoria de la independencia.

En esta fecha conmemorativa se recuerda que el grito libertario, se dio el 29 de diciembre de 1820, liderado por José Bernardo de Tagle (Marqués de Torre Tagle), que proclamó la Independencia de la Intendencia de Trujillo, en la plaza de armas.

Esto es de suma importancia en nuestra historia ya que aquí se dio el primer grito de emancipación en el país del yugo español, incluso antes de la proclamación del libertador José de San Martín, en Lima.

Esto fue resultado de una decisión tomada en un cabildo abierto del 24 de diciembre de 1820. En esa fecha, el cabildo adoptó la decisión de suscribir el acta para que el 29 de diciembre de ese año se proclame la Independencia de Trujillo.

TRUJILLO 29 LIVE, MÚSICA Y LIBERTAD EN VIVO

Mario Reyna invitó también a la población a asistir al “Trujillo 29 Live, Música y Libertad en Vivo”, programa que se desarrollará desde las 2:00 p.m. en el complejo Mansiche, con la participación estelar de Armonía 10 y Amaya Hermanos, donde también participarán agrupaciones y orquestas locales de diversos géneros musicales.

“Trujillo 29 Live, Música y Libertad en Vivo” será un espectáculo para disfrutar en familia. La seguridad está garantizada y no se venderá licor.

Habrá mucha seguridad y no se venderá licor. Se presentarán tunas universitarias, grupos de rock, de música criolla, danzas folklóricas, orquesta locales y bandas de música. “Será un espectáculo musical variado, para todos los gustos, para todas las sangres. No será solo de cumbia, habrá música de todos los ritmos”, dijo el alcalde.