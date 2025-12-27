El trujillano Daniel Salaverry Villa será una de las cartas que presente Somos Perú para la Cámara de Senadores en las elecciones de abril del otro año.

VER MÁS: Trujillo: Microbús atropella y mata a un niño de dos años

El también excongresista de la República fue inscrito por el partido del corazón como candidato por Distrito Electoral Único Nacional (voto a nivel nacional).

ACUERDO

La información fue confirmada en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, la solicitud todavía no ha sido aprobada por el ente estatal y se encuentra en calidad de “recibido”.

Según personas allegadas al también exregidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), este postularía como “invitado” con el número 3.

Su postulación, además, se habría definido tras una conversación que sostuvo con la presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo.

CAMINO

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Daniel Salaverry renunció a la agrupación fundada por el exalcalde de Lima Alberto Andrade en junio de este 2025, luego de un año de militancia.

Su renuncia obedeció a que se habría sentido traicionado por la directiva somista luego de que el Poder Judicial lo sentenciara en primera instancia a ocho años de prisión por peculado. Tras conocerse el fallo, su posible postulación al Gobierno Regional de La Libertad dejó de ser prioridad para Somos Perú y este comenzó a evaluar otros cuadros.

Sin embargo, a inicios de este mes, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado el recurso de apelación del exparlamentario y dispuso su absolución de los cargos, situación que habría obligado a Somos Perú a reconsiderar su postura inicial.

En las elecciones de 2021, Salaverry fue el candidato somista a la presidencia de la República, pero su postulación solo obtuvo el 1.66% de los votos válidos.