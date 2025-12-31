Al cierre de esta edición, la última del año 2025, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) solo ejecutó un 49.9% de su presupuesto para obras, según el Portal Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esta cifra, incluso, ubicó a la MPT en el octavo lugar de todas las municipalidades que integran la provincia de Trujillo. En primer puesto se situó Laredo, con un 74.0%., y en el último, Simbal, con apenas 16.3%.

Cifras

De acuerdo con el referido informe del MEF, el municipio de Trujillo contó para este 2025 con un PIM (Presupuesto Inicial Modificado) de S/ 77,331,430 para proyectos. De este total, devengó, hasta la mañana de ayer, S/ 38,563,836 (49.9%).

De todas las categorías presupuestales, únicamente se llegó al 100% en el ítem “Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural”.

En el ítem “Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano”, en cambio, se avanzó solo un 55.7%, pese a ser una ciudad que necesita más obras para mejorar la transitabilidad en sus calles.

En este punto llaman la atención, entre otros, los proyectos para mejorar las calles de las urbanizaciones Santa Sofía y Libertad, en Trujillo distrito. Para ambos se contó con un PIM de S/ 1,688,123 y S/ 3,300,280, respectivamente; sin embargo, ninguno se ejecutó porque el MEF “quitó” el presupuesto.

“Esto pasa cuando no logras licitar o porque no tienes expediente técnico o el proyecto no estuvo bien [elaborado]”, explicó Mónica Sánchez Minchola, representante del Observatorio Ciudadano La Libertad Observa.

La también exvicepresidenta del Gobierno Regional de La Libertad (2011-2014) dijo también que el bajo gasto en obras podría obedecer a que la MPT contó con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/ 16,606,817 y varió a S/ 77,331,430. “Hay un incremento importante de unos 60 millones de soles, por lo que por ahí podría entenderse este escenario”, señaló.

No obstante, Mónica Sánchez criticó la gestión del alcalde Mario Reyna en la ejecución del gasto del presupuesto para obras. “Este [2025] ha sido su segundo año completo de gestión. Ha tenido todo el 2024 y 2025 para tener un importante banco de proyectos con expedientes técnicos, licitarlos y ejecutarlos, pero vemos lentitud en la ejecución del presupuesto público, aun cuando Trujillo necesita con urgencia obras de pistas y veredas”, señaló.

En la mira

La gestión de Mario Reyna en la alcaldía de Trujillo cierre también el 2025 con una serie de críticas por su afán de organizar un concierto por el 205 aniversario de la independencia de Trujillo.

Pese a todas las carencias que tiene la ciudad, las brechas que todavía existen en algunos sectores y la ola de violencia que tiene a Trujillo en estado de emergencia desde febrero del año pasado, la máxima autoridad edil llevó el evento musical al estadio Mansiche.