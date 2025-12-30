Pese a las duras críticas que ha recibido de parte de un sector de la población por priorizar un concierto y no una actividad de otra naturaleza por los 205 años de independencia de Trujillo, el alcalde de la ciudad, Mario Reyna Rodríguez, señaló que el evento estuvo “lindo y tranquilo”.

“Me hubiera gustado que el concierto se realizara en la plaza de armas, porque aquí se dio el primer grito de libertad, pero no he querido hacer más polémica. Nos mudamos de lugar y no hay mal que por bien no venga”, comentó ayer, un día después del “Trujillo 29 Live, Música y Libertad en Vivo”.

Participaron del concierto Amaya Hermanos, Armonía 10, y Daniela Darcourt y Orquesta. “Tremendo show el que nos brindó Daniela Darcourt. Hubo sorteos, fue un lindo espectáculo”, aseguró la autoridad edil.

Sobre la ola de violencia que golpea a la capital liberteña, Reyna aseveró que “Trujillo lleva más de una década de violencia y homicidios, pero gracias a Dios se está logrando reducir las estadísticas con el trabajo conjunto de las autoridades e instituciones”.