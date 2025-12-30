Luego de 10 días de intensa lucha, Melany Lino Cruz (22) falleció en el Hospital Regional Docente de Trujillo. La joven, el pasado 20 de diciembre, fue quemada por delincuentes que atacaron la inmobiliaria en donde trabajaba.

La muerte de Melany fue confirmada la mañana de ayer por su madre, Laura Cruz, quien exigió justicia. “De parte de las autoridades no tengo nada, han pasado 10 días y no hay ninguna noticia de alguna investigación o algo que se tenga que hacer. Nadie se ha comunicado conmigo, yo había pedido al Ministerio de Justicia, al Ministerio de la Mujer que por favor me apoyaran y no hicieron justicia”, lamentó.

Denuncia

Melany Lino fue atacada por dos delincuentes que llegaron hasta las oficias de la inmobiliaria RyG, en el centro poblado El Milagro, Huanchaco. Según las investigaciones, los maleantes le rociaron combustible y le prendieron fuego.

La joven fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional, tras diagnosticarle quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 80% del cuerpo.

La madre de la víctima pidió investigar a los empleadores de su hija. “Yo sospecho que mi hijita ha sabido muchas cosas y para que no lo delate (a dueños de inmobiliaria) a mi hija la han mandado a matar, porque mi hija venía y me decía: ‘mamá, el señor Fredy (dueño de empresa) me da mucho miedo’. Eso es lo que mi hija me decía. Ella ha estado año y medio en esa empresa. (…) Yo sé que hay algo turbio, porque mi hija me decía: ‘mamá, ahí en esos terrenos pasan muchas cosas’, pero más no me decía”, afirmó.

La Policía sospecha que el ataque a la joven se haya dado como parte de una disputa de terrenos en el centro poblado Luz del Sol, en Chicama, Ascope. Representantes de la empresa, en tanto, denunciaron públicamente que son víctimas de amenazas y atentados por parte de delincuentes.