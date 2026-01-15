Seis funcionarios de confianza de la Gerencia de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad y uno de la Subgerencia de Obras fueron removidos de sus cargos tras los últimos escándalos por presuntas irregularidades en la supervisión y adjudicación de millonarios proyectos.

Se van

El gerente general de la Región, Rogger Ruiz, reveló que la gobernadora Joana Cabrera Pimentel dispuso el cese de todos los miembros del comité encargado de formular las bases para las licitaciones y aprobar la buena pro de las obras.

“Hemos retirado a todo el personal del Comité de Selección de la Gerencia de Contrataciones. Hemos retirado a seis profesionales, entre abogados e ingenieros de contrataciones, porque queremos refrescar, queremos cero corrupción, no queremos a más personas que puedan estar implicadas (en presuntas irregularidades)”, dijo ayer durante su exposición ante el pleno del Consejo Regional.

También anunció la designación de Elvis Nieto Pascal como nueve gerente de Producción. Él reemplazará a Jobvito Flores Mariño, a quien en setiembre se le encargó la dirección de esa dependencia luego de que Elena Polo Tirado fuera removida del cargo tras el escándalo por la adjudicación de las obras en el corredor vial Trujillo - Huanchaco y el Hospital Virú, valorizados en más de S/ 300 millones, a favor de la joven empresaria de 23 años Lucero Coca Condori.

En este punto vale recordar que la Contraloría, a través del Informe de Auditoría de Cumplimiento N°093-2025-2-5342-AC, advirtió en diciembre último que los miembros del comité de selección y contrataciones de la Región habrían favorecido a la empresa de Coca para que se adjudique los trabajos en el Hospital Virú. Este caso, al igual que la licitación del corredor vial, es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El gerente Rogger Ruiz precisó que para evitar actos de corrupción se ha dispuesto la implementación del Iso 37001, denominado “antisoborno”. “Esto nos va a permitir que en el área de Contrataciones, que es el área más neurálgica, se establezcan protocolos y estándares que nos permitan detectar las desviaciones y con esas desviaciones aplicar los correctivos, y si hay alguien que encontramos implicado, merece ir a la cárcel”, afirmó.

También anunció la contratación de un equipo de auditores que se encargará de revisar los procesos de selección de las “unidades ejecutoras de inversiones”, tales como la Sede Central, Transportes, Agricultura, Salud y Chavimochic. Además, dijo que solicitarán la participación de los colegios profesionales y la sociedad civil para próximos procesos de licitación. “Vamos a fortalecer la Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción”, acotó.

Cambio

La gobernadora Joana Cabrera también cesó de sus funciones al subgerente de Obras y Supervisión, José Vega Barturen, y en su reemplazo designó a Javier Matta Villacrez.