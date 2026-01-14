Se reiniciaron las labores de limpieza, descolmatación y encauzamiento del río Moche, que se espera estén terminadas para la quincena de febrero a fin de evitar desbordes en puntos críticos por las lluvias en el ande.

El problema es que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) no cuenta aún con la totalidad del presupuesto necesario.Ese fue uno de los temas abordados en la reunión extraordinaria del equipo técnico de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, liderada por el alcalde Mario Reyna Rodríguez y convocada para abordar los puntos críticos del río y el drenaje pluvial de Trujillo, donde participaron: ANIN, Indeci, y la Subgerencia de Defensa Civil del GORE.

Allí se dio a conocer que los trabajos a realizar en el río permitirán soportar un caudal de 120 m3, lo que incluiría posibles descargas de las quebradas San Idelfonso y San Carlos, aunque para eso todavía falta terminar las obras de derivación.

El encausamiento se hará de acuerdo al estudio hidrológico de lluvias. El año pasado se llegó a 90 m3 y los trabajos a realizar son para un flujo de 120 m3, por lo que no habría desbordes.

Este año no ocurrirá el Fenómeno de El Niño costero (FEN), por lo que se espera que el caudal del río Moche no supere los 120 m3.Existen tramos donde se tendrá que mejorar la pendiente del cauce natural y se harán tres kilómetros de encauzamiento en total y 26 km de enrocado en ambas márgenes, de los que 14 km ya están listos; además de diques temporales y definitivos.

“Con las condiciones actuales, no se requiere encauzar la parte baja del río debido a que tiene aproximadamente 100 metros de ancho.Estamos a la espera de los recursos que faltan. Se tiene que hacer el encauzamiento, por las lluvias de temporada en la sierra. Para la quincena de febrero esperamos terminar todos los trabajos”, dijo el expositor de ANIN.

Se van a construir diques definitivos, entre ellos junto a la bocatoma Santa Lucía y el puente Santa Rosa, para reforzar su seguridad. Hay ‘ventanas’, o áreas donde no se han terminado las intervenciones porque hay estructuras de descarga al cauce.

La obra definitiva debió terminarse el año pasado, pero se suspendió en agosto, se reiniciaron en octubre y se volvió a suspender por falta de recursos económicos.