Una investigación periodística reveló que el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habría afrontado demandas civiles por presuntos daños y perjuicios presentadas por el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol) y la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte (Diris Lima Norte), entidades donde ejerció funciones administrativas entre 2014 y 2016.

De acuerdo a una investigación periodística del diario El Comercio estos cargos no figuran en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según el informe, los procesos se originaron a partir de observaciones realizadas por órganos de control y la Contraloría General de la República. En el caso de la Diris Lima Norte, se le atribuyó una presunta falta de diligencia en la aprobación de pagos relacionados con contratos de mantenimiento de infraestructura y la omisión de penalidades por retrasos en la ejecución de servicios, por lo que el Ministerio de Salud solicitó una indemnización de S/ 38.750.

No obstante, las acciones judiciales vinculadas a la Diris fueron archivadas definitivamente entre 2025 y 2026. Los expedientes quedaron cerrados luego de que las resoluciones judiciales no fueran apeladas por las partes involucradas.

Por otro lado, Sisol interpuso una demanda civil en 2018 contra Sánchez y otros exfuncionarios, reclamando una indemnización de S/ 36.838,64 por presuntos incumplimientos contractuales relacionados con el traslado y adecuación del establecimiento de salud SISOL-Rímac Amancaes. Este es el único proceso que aún no ha sido concluido.

Actualmente, el caso de Sisol permanece paralizado desde 2025, cuando fue remitido al Décimo Juzgado Civil de Lima y posteriormente elevado a consulta tras una declaración de incompetencia del despacho judicial.

La defensa del candidato sostuvo que Sánchez no tuvo responsabilidad directa en los hechos observados y señaló que no cuenta con conocimiento detallado de los expedientes.