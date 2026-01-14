En manos de la justicia. Arturo Fernández Bazán podría librarse de la sentencia por difamación agravada que pesa en su contra, que hizo que fugue a Argentina.

VER MÁS: La Libertad: Capturan a otro implicado en crimen de periodista

Proceso

La Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad programó para este viernes 16 de enero la audiencia para revisar el pedido de desistimiento a la querella que presentó el trabajador municipal Julio Morillas. La cita judicial iniciará a las 12:30 de la tarde.

Morillas denunció a Fernández y luego de un largo juicio logró que en setiembre de 2025 el Poder Judicial condene al exalcalde a un año de prisión efectiva y al pago de S/ 20 mil de reparación civil.

Sin embargo, ahora deberá presentarse a la Tercera Sala Penal para declarar de manera “expresa e inequívoca su voluntad de desistimiento”. Esto, luego de que indicara a la Corte que había perdido interés en continuar con el proceso legal.

De aprobarse el desistimiento, el candidato a la vicepresidencia tendrá carta libre para regresar a Perú a continuar con su campaña.

Danilo Pinillos, dirigente del partido Un Camino Diferente, indicó en sus redes sociales que Fernández cumplirá con algunos compromisos en tierras gauchas para luego retornar al país.

Exclusión

El anunciado regreso de Fernández sería para impulsar su postulación a la vicepresidencia. Sin embargo, su carrera electoral podría verse cortada porque no consignó en la hoja de vida que ingresó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la sentencia por difamación agravada que pesa en su contra.

Por esta omisión, el exconsejero regional Greco Quiroz Díaz ingresó al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 una solicitud de exclusión contra el candidato.