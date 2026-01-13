Un nuevo operativo inopinado ejecutado por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) para recuperar la transitabilidad y el orden en los exteriores del mercado Palermo [antes Mayorista] permitió decomisar gran cantidad de estructuras instaladas en la intersección de la avenida José María Eguren y el jirón Sinchi Roca.

Los comerciantes informales y ambulantes se negaron a retirar del lugar y a desarmar las estructuras metálicas y de madera instaladas entre las veredas y pistas. Sin embargo, personal de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, de la Unidad de Comercio Ambulatorio Informal (UCAI) y de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MPT logró el objetivo de desalojarlos.

La subgerente de Operaciones de Fiscalización de la MPT, Ana Rosa Vásquez Ugaz, indicó que se les había dicho que debían respetar cierta área para el pase vehicular y peatonal, que no coloquen estructuras fijas, que no dejen permanentemente su mercadería, que limpien los espacios que utilizaban, pero no respetaron eso.

“Ya no se puede hablar con ellos. Nos hemos cansado de dar recomendaciones, de sensibilizar y de concientizar, pero nada. Lo que queda ahora es decomisar, como faculta la norma municipal”, manifestó.