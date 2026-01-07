El alcalde de Trujillo. Mario Reyna Rodríguez, es víctima de amenazas por el ejercicio de la gestión, al poner mano dura contra el funcionamiento irregular de establecimientos de diversión nocturna y el comercio informal; incluso pretenden extorsionarlo por las obras que se ejecutan con presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

“No es la primera vez que ha ocurrido esto. Me han amenazado a través del celular y esto es constante en las redes sociales; también han querido extorsionarme por las obras, pero seguimos firmes trabajando por Trujillo”, dijo.

Esto sería en respuesta a la emisión de decretos de alcaldía y ordenanzas municipales que buscan el reordenamiento de la ciudad, como la que regula el funcionamiento de night clubs, bares, discotecas y afines solo hasta la 1:00 a.m. o aquella autorizando la libre afiliación y ejercicio del servicio de taxi en la ciudad.

La autoridad edil no descartó, sin embargo, que estas acciones puedan estar también ligadas a gente fanática de una exautoridad municipal.

El reordenamiento de Trujillo le ha ganado la antipatía de algunos ‘empresarios’ de locales donde ‘lavarían activos’ y el licor se consume de manera indiscriminada por gente ligada a actos delictivos, como extorsiones, secuestros y minería ilegal, entre otros, dilapidando en estos locales el dinero fácil que obtienen.

Estos establecimientos, en los que la ‘trata de blancas’ es pan del día, también generan otros problemas a la población, como la contaminación ambiental y sonora y constantes peleas e incluso balaceras.

“Pese a las amenazas, vamos a seguir firmes, al lado de los vecinos que necesitan descansar y tranquilidad”, indicó al respecto el burgomaestre.

Hay que recordar que la ordenanza que establece límites al horario de expendio de bebidas alcohólicas bajo cualquier giro de negocio, fue presentada por Mario Reyna, cuando aún era regidor de la MPT.