Cinco personas resultaron heridas tras un cuádruple accidente de tránsito que ocurrió la mañana de ayer en la intersección de las avenidas Ricardo Palma y Rafael Sanzio, en la urbanización El Bosque, en Trujillo.

VER MÁS: Jefe de la Policía en La Libertad asistirá al pleno del Consejo para presentar su plan de trabajo

Según informó la Policía, el choque involucró tres combis, dos de la empresa de transporte público Girasoles y una de Caballo de Totora, además de una motocicleta.

Producto del aparatoso accidente cinco personas, cuyas identidades no fueron reveladas, resultaron heridas.

Personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y policías auxiliaron a los lesionados y los evacuaron a distintos centros de salud de la ciudad, donde se recuperan.

El hecho provocó congestión vehicular en la zona. Según testigos, las combis iban a velocidad, presuntamente, en competencia por pasajeros.