El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocó la Resolución N° 00947-2025-JEE-TRUJ/JNE, emitida por el ente electoral de Trujillo, que indicaba que el funcionario de la sede de la Contraloría en La Libertad Raúl Gonzáles Sánchez vulneró el principio de neutralidad al participar de un evento de campaña del Partido Aprista Peruano (PAP).

EL CASO

Como se recuerda, el abogado Tomás Alva denunció que el trabajador de la Contraloría participó, el pasado 21 de noviembre, de un evento político en el Aula Magna del Apra en Trujillo.

Ese día se presentaron los entonces precandidatos por el partido de la estrella Javier Velásquez Quesquén, Luis Wilson Ugarte y Carla García Buscaglia. Incluso, a través de un video difundido en la cuenta oficial de Facebook de Velásquez, quedó registrada la participación de Gonzáles en el evento aprista. Él aparece sonriente tomándose una fotografía con Carla García, hija del expresidente Alan García.

Ante esto, el Jurado de Trujillo determinó que el funcionario vulneró la norma electoral. No obstante, el trabajador apeló al JNE, que determinó que “no incurrió en la precitada infracción”.

“Se corrobora que el evento se realizó fuera del horario laboral del señor recurrente. Por lo tanto, no se puede aseverar que este haya acudido en ejercicio de sus funciones o por algún encargo especial”, indica el documento.

Agrega que “no hay evidencia de que el señor recurrente haya acudido al evento partidario invocando su cargo de colaborador” de la Contraloría.

INVESTIGACIÓN

A pesar de que el JNE le revocó la infracción, el nuevo fallo también dispone que se remiten “los actuados a la Oficina de Integridad Institucional de la Contraloría General de la República, a fin de que evalúe la conducta de don Raúl Darío Gonzáles Sánchez, con relación a los deberes y obligaciones de los trabajadores establecidos en el Código de Ética y Conducta de la Contraloría General de la República”.