La presidenta del Frente Cívico de Víctor Larco, María Cortavitarte, informó que enviarán un documento al Ejecutivo para solicitar que la empresa Salaverry Terminal Internacional (STI) no realice el dragado de arena del mar de Salaverry el próximo 15 de enero.

La dirigente dijo que los pobladores que viven en los balnearios afectados por la erosión están en contra de que la compañía arroje a 5 millas mar adentro la arena que pretende dragar. Ellos piden que se deje a 1.5 millas.

“Que me escuche la Marina: cómo es posible que acepten un dragado de tantas millas, están alejando el alimento (la arena) del mar y con esto están golpeando a la población de las riberas de las playas”, dijo.

María Cortavitarte agregó que están recabando las firmas de los alcaldes de los distritos de Huanchaco (Efraín Bueno), Moche (Roberto Chávez) y Víctor Larco (Enrique León) para solicitar formalmente al Ministerio de Transportes que impida la realización de estos trabajos.

Pobladores de los balnearios de Buenos Aires, Las Delicias y Huanchaco protestaron el último domingo en rechazo a estas labores.