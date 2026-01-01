El Gobierno Regional (GORE) de La Libertad, que desde el 12 de octubre es dirigido por la gobernadora Joana Cabrera Pimentel debido a la renuncia de César Acuña Peralta, alcanzó, según el Portal Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una ejecución de su presupuesto asignado para obras del 89.5%.

Es decir, de los S/ 726, 297,791 que se le asignó como Presupuesto Institucional Modificado (PIM), ha ejecutado un total de S/ 650,266, 854.

Este repunte saca a La Libertad de los últimos lugares del ranking de ejecución presupuestal de gobiernos regionales del Perú y, aparentemente, refleja una mejora en el gasto público en esta parte del país.

ANÁLISIS

El director del Instituto Peruano de Comunicación Política, Richard Tapia Maldonado, dijo que habría que analizar con detenimiento cómo es que se ha invertido ese dinero, pues recordó que este año, cuando César Acuña aún estaba en funciones, se aprobaron dos transferencias financieras a las municipalidades distritales y para centros poblados.

En efecto, en mayo se hizo efectiva la transferencia de S/ 126 millones a 31 municipalidades (provinciales y distritales) para ejecutar 52 nuevas obras públicas. Mientras que en octubre, días antes de que César Acuña renuncie al cargo para emprender su campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales de este año, se destinaron más de S/3.4 millones a 129 centros poblados.

Para el analista político y catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Miguel Rodríguez Albán, si se realiza un análisis del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que tenía el GORE La Libertad se puede apreciar que fue de S/ 1,072, 380, 968 y ese monto inicial sufrió una reducción en el PIM hasta llegar S/ 726, 297,791.

“Eso puede suceder porque han transferido dinero a municipios distritales y centros poblados, también porque han suprimido alguna transferencia u proyecto o han destinado a gastos corrientes. Esas son las razones por las que se modifica un presupuesto hacia abajo. Solo ese detalle ya es negativo, porque los recursos para proyectos e inversiones que tienen mayor impacto en el desarrollo deben incrementarse y no reducir”, enfatizó.

MÁS DETALLES

Miguel Rodríguez agregó que es importante relacionar el nivel ejecución presupuestal con su plan de desarrollo regional para determinar qué metas se cumplieron, por ejemplo, en salud o educación, pues la cifra que ofrece el MEF puede significar una “media verdad”.

En este punto es importante recordar que César Acuña y Joana Cabrera han sostenido siempre que su objetivo es convertir a La Libertad en la “capital de la salud”, pues habían tomado la decisión de construir e implementar grandes hospitales.

No obstante, acaban de anular el contrato de construcción del Hospital Santa Isabel, en el distrito El Porvenir, cuyo presupuesto es S/ 124,339,289.

El Hospital Elpidio Berovides Pérez, en la provincia de Otuzco, solo ha avanzado el 1.8%, a pesar de que hace un año se firmó el contrato. El presupuesto de esta obra es de S/ 113,221,041.

En el caso del Hospital de Virú, cuyo presupuesto es de S/ 194,104,580, está paralizado desde octubre de este año por falta de supervisión.

RESPONDE

Rogger Ruiz Díaz, gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, reconoció que se hicieron modificaciones en el PIA, pero fue por “necesidad” y no pensando en mejorar el nivel de ejecución. “Hemos distribuido dinero de inversión en gastos corrientes, porque se necesitaban en salud y educación. No hay nada que criticar, todo está en el marco de la ley”, acotó.