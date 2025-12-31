El gobierno regional (GORE) anunció la construcción del Gran Centro Cultural de La Libertad en Trujillo. La obra se levantará en el terreno de la exestación del Ferrocarril, en una extensión de 28.9 m2.

La Región aseveró que el proyecto tendrá capacidad para albergar, en sus diversos espacios, a centenares de trujillanos y visitantes locales y extranjeros. Su inversión referencial supera los S/ 308 millones.

“[La obra] tendrá tres componentes estructurales: edificio cultural, espacio de comunión y esparcimiento cultural”, precisó el GORE.

Añadió que “como valor agregado se contará con un sector de emprendimiento cultural, además de espacios para los sistemas administrativos y de servicio”.

Su ejecución se hará en un periodo de 900 días calendario (menos de tres años) y en cuanto al expediente técnico, “está muy avanzado”. “Mientras se realizan los ajustes necesarios y se actualizan cuestiones técnicas, su resolución de aprobación estaría [lista] para el primer semestre del 2026, para luego lanzar a convocatoria”, agregó.