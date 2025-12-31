La Libertad cierra el año con cero muertes por dengue, logro que se complementa con una drástica reducción de casos, en contraste con el 2024, que la región se ubicó como el segundo departamento a nivel nacional con el mayor número de contagios.

Hasta la semana epidemiológica 51, La Libertad ha registrado 519 casos de dengue, cifra que representa una reducción del 98.9 % en comparación con el año pasado, que se notificaron 49,908 casos y 35 fallecidos.

Estos resultados evidencian el impacto positivo de las estrategias implementadas.

El Gobierno Regional La Libertad aseguró que este avance es consecuencia directa de la implementación sostenida del Plan de Prevención y Control del Dengue, que prioriza, entre otras acciones, la detección temprana, la atención oportuna y el control en toda la región.

Las provincias con mayor número de casos reportados son Trujillo, Virú, Ascope, Chepén y Pacasmayo, concentrándose principalmente en los distritos de La Esperanza, Trujillo, Huanchaco y El Porvenir.

En estas zonas se han intensificado acciones como el control larvario, la eliminación de criaderos y las campañas educativas casa por casa, orientadas a fortalecer la prevención comunitaria.

Estas intervenciones se desarrollan en estricta articulación con los lineamientos técnicos y normativas establecidas por el Ministerio de Salud (Minsa), priorizando la vigilancia epidemiológica permanente, el fortalecimiento de los servicios de salud y la capacitación del personal sanitario.

La gobernadora Joana Cabrera Pimentel manifestó que su gestión tiene como objetivo consolidar y sostener la reducción de los indicadores de dengue en la región, mediante el fortalecimiento continuo de las acciones preventivas y de respuesta sanitaria.

Asimismo, exhortó a la población a evitar la automedicación y a acudir oportunamente al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de signos de alarma, a fin de garantizar una atención adecuada y prevenir complicaciones.