La gobernadora de La Libertad Joana Cabrera Pimentel anunció que solicitará una reunión con el nuevo jefe de la Región Policial, general Franco Moreno, quien asumirá a partir del primero de enero de 2026 en reemplazo del general Guillermo Llerena.

Ante la ola de asesinatos y extorsiones que atraviesa este departamento, Cabrera informó que le pedirá al oficial Moreno que diseñe un plan que permita frenar el avance de la criminalidad.

“Ya tendré una reunión apenas este acá en nuestra región, una reunión con él para conversar sobre los objetivos y metas específicas que tenemos que mejorar respecto a la seguridad ciudadana”, indicó.

A dos días para terminar el 2025, este departamento sumó 271 asesinatos. Esto, a pesar de que el Gobierno Regional La Libertad dotó de vehículos y equipos a la Policía.