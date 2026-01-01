Mediante Resolución N°01166-2025, el Jurado Electoral Especial (JEE) Trujillo resolvió conceder el recurso de apelación contra la Resolución N°01086-2025 que declaró improcedente el trámite de inscripción del candidato José Murgia Zannier al Senado por el Partido Aprista Peruano (PAP), pues presuntamente no cumple con el requisito de ser peruano de nacimiento. Ahora será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como última instancia el que tendrá que resolver esta situación.

“Es el trámite que hay que seguir ante lo resuelto por el Jurado Electoral Especial de Trujillo. Se ha pagado la tasa correspondiente (S/1,300) y se ha apelado. Ahora lo que queda es que ese expediente se eleve al JNE para que dentro de cuatro o cinco días se emita un veredicto final”, explicó José Murgia.

El aprista insistió en sostener que figura en el Registro de Peruanos Nacidos en el Extranjero. “Estoy reconocido como peruano de nacimiento. Lo que puede haber pasado es que en el formato de hoja de vida del JNE dice ‘lugar de nacimiento’. Yo no tengo por qué mentir, puse Cochabamba, Bolivia; sin embargo, tengo un Documento Nacional de Identidad (DNI) y para obtener eso acredité ser peruano”, recalcó.

CONFIADO

El aspirante a senador dijo estar confiado en que este inconveniente se resuelva a su favor, pues no es la primera vez que postula a un cargo de elección popular de alcance nacional.

“Yo recuerdo que postulé como vicepresidente de Alan García cuando él regresó de Colombia y se me permitió participar sin problemas. Entonces, lo que queda es respetar la ley y confiar en las autoridades, porque, justamente, de eso adolece el Perú, no hay confianza en las instituciones”, resaltó.

De acuerdo con lo observado por el órgano electoral local, en el expediente de inscripción de José Murgia se detectó que el candidato nació en el extranjero, específicamente en el Estado Plurinacional de Bolivia. “Es una circunstancia que contraviene la exigencia legal para acceder a cargos de elección popular a nivel nacional y no puede ser subsanable”, indicó el JEE.

CUMPLAN

José Murgia dijo que espera que este año las autoridades políticas cumplan con lo que ofrecen. “Hay una serie de obras que se han ofrecido y ni siquiera se ha puesto la primera piedra. Lo que hay es mucho ‘cabreo’. A qué le llamo yo ‘cabreo’, pues obras que las tiene que hacer una determinada entidad, las termina ejecutando otra; por ejemplo, hay proyectos que han pasado a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y otras que se ejecutarán por obras por impuestos. Han evadido su responsabilidad. Mucho ofrecimiento, pero poca ejecución”, cuestionó.