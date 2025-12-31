El Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) declaró inadmisible la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Partido Aprista Peruano (APP) por La Libertad, para las elecciones de abril del otro año.

Medida

A través de la Resolución N° 01083-2025-JEE-TRUJ/JNE, emitida el 27 de diciembre, se señala que los postulantes Fernando Alfaro Jiménez, Cristian Wiston Ruiz Velásquez, Margarita Consuelo Obeso González, Rosa Isabel Méndez Tandaypán y Justo Galicia Pulido han incurrido en una serie de observaciones en sus respectivas solicitudes de inscripción.

En consecuencia, añade el ente electoral en el referido documento, “la solicitud de inscripción deviene en inadmisible”. Por tal motivo, la personera legal del partido de la estrella, Mercedes Huamán Ojeda, “podrá subsanar [las observaciones] en el plazo de dos días calendario, conforme a lo previsto en el numeral 35.1 del artículo 35 del Reglamento, bajo apercibimiento de declarar su improcedencia”.

De acuerdo con la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los otros dos candidatos a diputados del Partido Aprista Peruano (PAP) en esta región son Lidia Sempértegui Grijalba, Pedro Cáceres Alvarado y Mercy Lázaro Ruiz. Debido a que la inscripción de sus “compañeros” todavía no ha sido aprobada, ellos se encuentran en la misma condición.

Duda

A menos de cuatro meses de las elecciones congresales, el PAP tampoco tiene garantizada la inscripción del expresidente regional de La Libertad José Murgia Zannier, quien intentará llegar a la Cámara de Senadores por esta región.

Aunque la resolución ya ha sido apelada, su inscripción fue declarada “improcedente” por no haber nacido en el Perú.