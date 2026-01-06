La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) entregó un cheque por S/ 120 mil a la Compañía de Bomberos Salvadora Trujillo N° 26, para la compra de una ambulancia que llegaría el próximo mes.
El alcalde Mario Reyna dijo que el apoyo se realizó con el presupuesto del año pasado. Agregó que el 2025 también entregaron S/ 110 mil a los bomberos. De ese monto, se reservaron S/ 80 mil para asegurar la compra del vehículo.
Adicional a esto, para el 2026, la comuna destinó la entrega mensual de S/ 10 mil a favor de los hombres de rojo.
“De esta manera reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a los hombres de rojo, quienes velan por la atención oportuna de emergencias en Trujillo. ¿Quién no ha tenido un accidente o percance, en la calle o en la casa?”, dijo Mario Reyna, alcalde de Trujillo.
