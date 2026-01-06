El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas, declaró oficialmente el inicio del Año Fiscal 2026.
Durante su discurso, Guillermo Bringas destacó la resiliencia de la institución que preside y recordó el atentado que sufrió la sede central y la tragedia del centro comercial Real Plaza —el 20 de enero y 21 de febrero de 2025, respectivamente—, “situaciones que pusieron a prueba el compromiso del personal fiscal”.
El letrado también resaltó el “éxito” de la Unidad de Flagrancia, “que logró resolver aproximadamente el 80% de los casos ingresados”.
