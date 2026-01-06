El presidente del Directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero, informó que el rebalanceo tarifario del servicio de agua potable establecido por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) para el 2026 tendrá un impacto mínimo en los hogares trujillanos.

Tras diversas gestiones ante los organismos reguladores, se determinó que el ajuste para este periodo sea de 1.3%. En términos monetarios, esto se traduce en un incremento que oscila entre 0.40 céntimos y 1 sol, dependiendo del volumen de consumo de cada vivienda.

Sánchez afirmó que la prioridad fue evitar que la población se sienta desprotegida frente a la actualización de costos operativos.