La sentencia por difamación agravada que pesa sobre el prófugo exalcalde de Trujillo Arturo Fernández Bazán podría ser revocada, luego de que su denunciante Julio Morillas Rodríguez desistiera de continuar con el proceso legal aduciendo haber perdido interés en el proceso.

Pedido

Como se recuerda, el denominado “Loco de Moche” es buscado por la justicia desde setiembre del 2025 tras ser condenado a un año de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de S/ 20 mil. Ante la condena, Fernández viajó a Argentina, país que le brindó la permanencia provisional. Su defensa, en tanto, apeló la condena ante la Tercera Sala de Apelaciones de La Libertad.

Sin embargo, ahora, Morillas ingresó una solicitud al Poder Judicial desistiendo de su querella y pidiendo que se “declare la extinción de la acción penal, se deje sin efecto la sentencia condenatoria de primera instancia, al no haber adquirido la calidad de cosa juzgada, y se disponga el archivo definitivo del proceso”.

“En ejercicio del principio dispositivo que rige los delitos de acción privada, he solicitado desistirme de la acción penal al haber cesado mi interés en la continuación del proceso”, indica el documento.

También precisa que renuncia a la pena y a la reparación civil impuesta. “El presente desistimiento se formula de manera voluntaria, consciente, declarando que para la ejecución de la presente no ha mediado dolo, vicio, intimidación, violencia, coacción o cualquier otra índole que la invalide, solicitando que se le otorgue plena eficacia jurídica”, agrega.

El abogado y exconsejero regional Greco Quiroz confirmó que con el desistimiento “la pena de cárcel efectiva quedaría sin efecto y podría volver al Perú”. También recordó que Fernández aún tiene una sentencia de un año y ocho meses de pena suspendida por la querella que le interpuso por difamación el juez Víctor Burgos Mariños.

El caso

El 20 de setiembre de 2025, el Tercer Juzgado Unipersonal Penal de Trujillo sentenció a un año de prisión efectiva al exalcalde y dispuso su internamiento en el penal El Milagro, tras evaluar la querella de Julio Morillas. El denunciante aseguró que Fernández utilizó su cuenta de Facebook para calificarlo de “coimero” y “corrupto” en publicaciones realizadas los días 21 de diciembre de 2022 y 6, 17, 19 y 26 de enero de 2023.