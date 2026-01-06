El Poder Judicial impuso 18 meses de prisión preventiva contra Samuel Jeremías J. A. (16), investigado como autor material del asesinato del periodista Juan Fernando Núñez Guevara, director de Kamila TV, y del intento de homicidio contra su hermano David Jonatan.​

El doble atentado se registró el pasado 6 de diciembre de 2025 cuando los hermanos Núñez retornaban de una cobertura periodística por la carretera Panamericana Norte en la provincia de Pacasmayo. A la altura de la curva conocida como La Barranca, sicarios en motocicleta les cerraron el paso y dispararon sin mediar palabra, dejando al comunicador muerto en el lugar mientras su hermano sobrevivió con heridas graves.​

Confesión del menor

Durante la audiencia de prisión preventiva, el adolescente confesó su participación activa en el crimen, dato clave que fortalece la investigación y apunta a la estructura criminal detrás del ataque. Según la reconstrucción fiscal, el menor ocupaba el puesto de copiloto en la motocicleta utilizada, conducida por Jaime Javier Zelada Paredes, mientras habría ejecutado los disparos mortales.​

Por otra parte, Marcos Lara Cruzado figura como presunto cómplice en la planificación del atentado, según las indgaciones policiales. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del ataque y las imágenes ya se encuentran en poder de los investigadores. La Fiscalía no descarta que el móvil provenga de coordinación interna desde el penal El Milagro, línea que gana fuerza en las últimas horas.​

La medida cautelar busca prevenir la fuga del principal implicado y asegurar el normal desarrollo del proceso mientras se determina el trasfondo del crimen que generó indignación en el gremio periodístico nacional.