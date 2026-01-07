La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Leyla Espir concretó una reunión con el nuevo Jefe Policial de La Libertad general PNP Franco Moreno, quién mostró su predisposición para presentar sus lineamientos en la lucha frontal contra la delincuencia.

VER MÁS: Trujillo: Aparecen stickers vinculados a organización criminal en portón de colegio

Su asistencia ante el pleno del Consejo se concretará en los próximos días.

Leyla Espir expresó su intención de realizar un trabajo articulado y eficiente con el fin de ayudar en la reducción de la incidencia delictiva y la población se sienta más segura.