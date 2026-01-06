La rápida acción del personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo permitió capturar a un hombre que habría ingresado la madrugada de este martes a robar al centro de masajes “Clama”, ubicado en la urbanización San Andrés. Esta intervención permitió recuperar dinero en efectivo y diversos equipos tecnológicos.

Registrado

El hecho se registró a las 3:03 de la mañana y todo quedó registrado por las cámaras del local que se sitúa en la cuadra 3 de la calle Martínez de Compagnon. De acuerdo a las imágenes, el hampón forcejea el candado de la puerta del negocio. Ya en el interior empieza a buscar en un cajón para guardar una laptop, un celular y más de 1,300 soles en una mochila de color crema.

Fueron dos jóvenes que se percataron que un sospechoso salía de este local y ante ello, alertaron al personal edil que estaba patrullando por la zona. Cuando se dirigían por la avenida Juan Pablo II, notaron a un adulto mayor en una bicicleta y lograron reducirlo. El detenido, de aproximadamente 65 años, tenía en su poder lo que minutos antes había sustraído. Posteriormente, se le puso a disposición de la comisaría Ayacucho para las investigaciones correspondientes.