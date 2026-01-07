La delincuencia está llegando a límites insospechados en la provincia de Trujillo. La tarde del último martes, aparecieron stickers relacionados a la organización criminal “Los Pulpos” en el portón del colegio José Carlos Mariátegui, ubicado en el distrito de El Porvenir.

Este hecho ha generado preocupación entre padres y docentes de la institución educativa, pues se conoce que las bandas criminales suelen pegar los stickers en lugares donde están cobrando o exigiendo el pago de un dinero.

SEGURIDAD

Ante este alarmante contexto, los padres de familia han exigido a las autoridades que se inicie una investigación al respecto, para garantizar la protección de los estudiantes, docentes y personal administrativo del plantel.

Los directivos del colegio han evitado ofrecer más detalles del caso. No obstante, se supo que la Policía Nacional del Perú (PNP) ya investiga este hecho.