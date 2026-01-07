La delincuencia está llegando a límites insospechados en la provincia de Trujillo. La tarde del último martes, aparecieron stickers relacionados a la organización criminal “Los Pulpos” en el portón del colegio José Carlos Mariátegui, ubicado en el distrito de El Porvenir.
VER MÁS: Trujillo: Delincuentes detonan potente carga explosiva en el mercado Los Portales
Este hecho ha generado preocupación entre padres y docentes de la institución educativa, pues se conoce que las bandas criminales suelen pegar los stickers en lugares donde están cobrando o exigiendo el pago de un dinero.
SEGURIDAD
Ante este alarmante contexto, los padres de familia han exigido a las autoridades que se inicie una investigación al respecto, para garantizar la protección de los estudiantes, docentes y personal administrativo del plantel.
Los directivos del colegio han evitado ofrecer más detalles del caso. No obstante, se supo que la Policía Nacional del Perú (PNP) ya investiga este hecho.
TE PUEDE INTERESAR: