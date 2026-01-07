El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno Panta, se mostró a favor de la ampliación de los estados de emergencia dictados en las provincias de Trujillo, Pataz y Virú, en donde se concentra el mayor porcentaje de crímenes de este departamento. Según el oficial, esta medida “es una herramienta legal muy importante que nos permite penetrar las organizaciones criminales sin tanta burocracia”.

Mensaje

El pasado 20 de noviembre, el gobierno del presidente José Jerí amplió el estado de emergencia dictado para estas tres jurisdicciones liberteñas. La medida vence el 18 de enero de este mes, por lo que el nuevo jefe policial será el encargado de solicitar la extensión de la misma.

“Esto (ampliación de emergencia) nos va permitir a nosotros actuar de forma justa cuando tengamos conocimiento de una organización criminal. A las organizaciones criminales les preocupa mucho el estado de emergencia porque saben que en cualquier momento la Policía las puede intervenir. Inclusive, los estados de emergencia originan que ellos migren a otras jurisdicciones y esto nos permite capturarlos también”, afirmó.

El oficial también les envió un mensaje a las organizaciones criminales que azotan la región. “Ayer dije que era nuestra obligación proteger la ciudad. Para eso hemos venido, a trabajar de forma silenciosa, pero contundente. Nosotros hemos venido para que la criminalidad organizada sepa que vamos a tener mano dura con ellos. Mandamos un mensaje a todos los delincuentes que pretendan o quieran intimidar a la ciudad de Trujillo: vamos a darles una respuesta también a ellos”, aseguró.

Apoyo

El general Franco Moreno se reunió ayer con la gobernadora Joana Cabrera, quien le ofreció su apoyo y le pidió que intensifique la presencia de efectivos en las calles de Trujillo, para evitar que sigan avanzando los asesinatos, extorsiones, asaltos y otros delitos que atemorizan a esta parte del país.

Ayer, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, también se pronunció por la reunión que tuvo con el jefe policial. Aseguró que le pidió que centre sus esfuerzos a reducir los asesinatos en esta ciudad.

Tras visitar a las principales autoridades de la región, el general Moreno inició la inspección de comisarías y unidades especializadas de la Policía para conocer de cerca la problemática y hacer los ajustes respectivos.

Pedido

Para la consejera regional Edy Camacho, los estados de emergencia dictados en Trujillo, Pataz y Virú no dieron los resultados esperados porque no se priorizó el trabajo de inteligencia. Por ello, pidió al nuevo jefe policial que intensifique estas acciones durante el 2026.

Hay que indicar que según el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana, La Libertad cerró el 2025 con 278 asesinatos, cifra superior a la de 2024, que terminó con 277 homicidios. Este incremento se dio a pesar de que la región tuvo a las tres provincias en emergencia durante todo el año pasado.