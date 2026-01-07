El Consejo Regional de La Libertad tiene en la mira a los funcionarios de confianza de la gestión de la gobernadora Joana Cabrera Pimentel. La presidenta de la Mesa Directiva, Leyla Espir, anunció que citará a los titulares de 17 gerencias regionales para que respondan ante el pleno, mientras que la consejera Lorena Carranza confirmó que pedirá que en la próxima sesión se acuerde solicitar la destitución de quienes no cumplen con las expectativas.

Responderán

Leyla Espir, quien ayer asumió como nueva titular del Consejo Regional, aseguró que su gestión estará marcada por una “política de fiscalización efectiva” y por ello dijo que se tomó la decisión de convocar a los funcionarios para que expliquen qué harán durante este 2026.

“Tenemos 17 gerencia regionales que lideran espacios sumamente importantes en la región y todos van a pasar ante el pleno del Consejo para poder sustentar sus planes de trabajo y nosotros podamos hacer seguimiento y exigir resultados”, indicó.

La consejera dijo que se necesita conocer con exactitud el trabajo que realizarán los titulares de las gerencias durante el 2026, para luego evaluar si cumplieron sus metas. Agregó que años anteriores solo se invitaba al gerente general del Gobierno Regional de La Libertad para que explique la estrategia de trabajo que se tenía en todas las áreas, lo que no permitía conocer a profundidad los proyectos que tenían cada una de las dependencias regionales.

Acuerdo

Sobre el trabajo que realizan los funcionarios de confianza de la gobernadora Joana Cabrera, la consejera Lorena Carranza dijo que propondrá la salida de algunos gerentes.

“Esta gestión está mal y hay funcionarios que deben salir. Actualmente, la gerenta regional de Transportes (Mirella Urrelo) cuánto de presupuesto ha devuelto al gobierno nacional, que era para mantenimiento de las vías departamentales que están en pésimo estado. Cómo está el sector salud (dirigido por Cynthia Quesquén)”, dijo.

En ese sentido, aseguró que esperará que se cite a la primera sesión ordinaria del año para pedir que se apruebe un acuerdo regional recomendando la salida de los funcionarios que no dieron resultados el 2025.

“En este caso, mediante acuerdo regional voy a pedir la salida de la gerente regional de Transportes y los demás funcionarios que no cumplan sus funciones”, acotó.