Dos delincuentes llegaron hasta los exteriores de una empresa molinera, situado en el distrito de Huanchaco, y detonaron una carga explosiva para amedrentar al propietario y así acceda a pagar una fuerte suma de dinero. Este es el segundo atentado que sufren en los últimos seis meses.

Sucedió la noche del último lunes y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio denominado Agromolinos Industriales Molinos Anderson E.I.R.L., ubicado en la avenida Chan Chan, en el asentamiento humano Villa Los Ángeles. De acuerdo a las imágenes, los sospechosos estaban a bordo de una motocicleta y arrojaron el artefacto explosivo en la puerta principal, el cual explosionó tras unos segundos. Las ondas expansivas afectaron parte del piso del establecimiento.

DENUNCIA

Francisco López, encargado de la molinera, señaló en Sol TV Noticias que no tiene miedo y que está acostumbrado a estas situaciones. “No me preocupa esta cosa y uno está acostumbrado. Han llegado en una moto lineal, lanzan (la dinamita) y se van”, dijo.

Como se recuerda, en julio del año pasado, hampones ya habían atacado el inmueble, pero en aquella ocasión realizaron varios disparos contra el portón de fierro. “Tenemos más de 10 años (en el rubro). He sufrido tres veces este tipo de cosas (extorsiones)”, remarcó.

La víctima relató que no ha recibido llamadas ni mensajes extorsivos. “No me están pidiendo nada. Solo es un amedrentamiento”, refirió. Asimismo, resaltó que en anteriores oportunidades denunció los ataques en la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, pero no encontró resultados. “He ido dos ocasiones, pero los resultados no se ven. La Policía viene y nada más. Después se van, no hacen otra cosa. Ahora, solo queda protegernos”, señaló.

También hizo un llamado al general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, para que le devuelva la tranquilidad a la provincia de Trujillo. “Espero que el nuevo general haga su trabajo y nos proteja”, puntualizó.