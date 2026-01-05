Por sexta ocasión, en los últimos 10 meses, la Institución Educativa N° 2308 situado en el asentamiento humano Ramiro Prialé de la parte alta del distrito de La Esperanza fue víctima de la delincuencia. La madrugada del último domingo, facinerosos ingresaron al mencionado plantel educativo para llevarse un parlante y dos baldes, valorizados en 180 soles.

ASÍ SUCEDIÓ

Los malhechores treparon el cerco perimétrico, aprovechando que el local no cuenta con vigilancia, e ingresaron a uno de los ambientes. Luego, forcejearon las ventanas del jardín para apoderarse del dispositivo y de dos baldes que son empleados para la limpieza. Por versión de la directora Sonia Ruiz recién la mañana del domingo fue alertada del robo y acudió hasta la comisaría Jerusalén-Wichanzao para registrar la denuncia.

“El día de ayer (domingo), 7:05 de la mañana, recibo la llamada del señor que está a cargo de la limpieza y vigilancia, me dice que las ventanas están abiertas. En ese momento vine, han forcejeado las ventanas. He ido a poner la denuncia y luego ingresé a las aulas. Es 180 el valor que se han podido robar”, indicó en declaraciones a RPP Noticias.